Захарова назвала ересью слова украинского дипломата о развале России

Посол Украины в Сербии захотел раздавить Россию изоляцией Подробнее

«Зачем по-остаповски призывать заграницу на помощь? Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны. Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий», — прокомментировала Захарова слова дипломата.

Она также напомнила позицию украинского журналиста Дмитрия Гордона, который считает, что государство уже находится в процессе своего уничтожения.

«Механику „распада Украины“ Дмитрий Гордон год назад разобрал в деталях, и украинским послам стоило бы, прежде чем писать ересь, почитать хотя бы своих же авторов. Но вместо работы над ошибками, киевская „дипломатия“ опять ищет любимые грабли», — написала в заключение Захарова.

Речь идет о словах посла Украины в Сербии Александра Александровича. Он призвал мировое сообщество ввести против России санкции, таким образом добиться изоляции и дальнейшего распада государства.