Захарова назвала демаршем запрет Эстонии на полеты российских лайнеров

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что считает демаршем запрет Эстонии на полеты российских самолетов. Один из таких случаев произошел в октябре.

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Тогда эстонские власти не разрешили лайнеру с вице-премьером правительства России на борту пролететь над их территорией. Имя российского вице-премьера Захарова уточнять не стала.

Представитель МИД РФ заговорила об этом, комментируя отказ Таллина зайти в территориальные воды Эстонии судна «Академик Примаков». Причина такого решения осталось тайной. Дипломат отметила, что это уже третий подобный случай за недавнее время. По ее словам, такие действия вызывают недоумение у Москвы.

«Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией», — подчеркнула она. Ее процитировало РИА «Новости».

В сентябре эстонский лидер Керсти Кальюлайд сказала, что Таллину необходимо присоединиться к числу стран, которые разговаривают с Россией напрямую, без посредников.

Кальюлайд считает, что таким образом Таллин с другими государствами сможет обсудить, «что делать вместе с русскими или Россией, куда мы движемся». В противном же случае Эстония окажется в ситуации, когда ее мнение не будет важным.