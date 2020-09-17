Дания выступает лоббистом Соединенных Штатов в попытках помешать строительству «Северного потока — 2». Копенгаген захотел провести дискуссию по газопроводу после ситуации с Навальным. Это признак недобросовестной конкуренции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очевидно, что в данном случае имеет место недобросовестная конкуренция. Вашингтон напористо продвигает свой дорогой сжиженный природный газ на европейский рынок в ущерб европейским компаниям и потребителям. Дания, используя разный политический камуфляж, выступает последовательным лоббистом американских планов», — приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

Она напомнила, что необходимые разрешения на строительство «Северного потока — 2» есть. Одно из них дала Дания.

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен призвала начать новую дискуссию о газопроводе после случая с Алексеем Навальным. Разрешение на строительство «Северного потока — 2» датский регулятор выдал еще летом 2019 года.

Навальному стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Лайнер экстренно посадили в Омске и отправили мужчину в реанимацию. Позже семья отвезла его в берлинскую клинику «Шарите». Правительство ФРГ заявило, что в организме россиянина нашли следы яда из группы «Новичок».