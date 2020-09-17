Захарова назвала Данию «лоббистом США» из-за попыток помешать строительству «Северного потока — 2»
«Очевидно, что в данном случае имеет место недобросовестная конкуренция. Вашингтон напористо продвигает свой дорогой сжиженный природный газ на европейский рынок в ущерб европейским компаниям и потребителям. Дания, используя разный политический камуфляж, выступает последовательным лоббистом американских планов», — приводит РИА «Новости» слова Захаровой.
Она напомнила, что необходимые разрешения на строительство «Северного потока — 2» есть. Одно из них дала Дания.
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен призвала начать новую дискуссию о газопроводе после случая с Алексеем Навальным. Разрешение на строительство «Северного потока — 2» датский регулятор выдал еще летом 2019 года.
Навальному стало плохо на борту самолета Томск — Москва. Лайнер экстренно посадили в Омске и отправили мужчину в реанимацию. Позже семья отвезла его в берлинскую клинику «Шарите». Правительство ФРГ заявило, что в организме россиянина нашли следы яда из группы «Новичок».