Захарова назвала чудовищными слова Зеленского о попавших под санкции СНБО «нелюдях»

Президент Украины Владимир Зеленский отказался считать гражданами своей страны тех, кто попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Его высказывание оценили в министерстве иностранных дел России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова привела в своем Теlеgrаm-канале фрагмент беседы Зеленского с журналисткой «Фокуса» Екатериной Шумило.

«Вот попробуйте теперь сказать, что имя ему не „киевский режим“», — написала она.

Захарова напомнила, что «Европа все это уже проходила», упомянув «недолюдей, особей и карателей для улучшения породы». Позицию Зеленского она назвала чудовищной.

Шумило поинтересовалась у президента Украины о доказательной базе введения санкций в отношении людей. В ответ глава государства заметил, что «не все представители людей» являются таковыми.

«Есть особи, я так считаю. Я не обо всех говорю. Да, это мое личное мнение», — сказал Зеленский.

Свое мнение президент подкрепил существованием правоохранительных органов и заявил, что в случае его неправоты «все люди жили бы в мире».

После пресс-брифинга охранники Зеленского грубо толкнули журналистку телеканала «Прямой» Анну Дзьобу и пытались вырвать телефон у видеоблогера.