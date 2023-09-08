08 сентября 2023, 10:08
Захарова назвала армянский черный список на въезд россиян одиозным прецедентом
Захарова: отказ Армении во въезде российским деятелям нанес ущерб связям
Факт отказа Армении во въезде в страну россиян, не нарушавших закон, нанес ущерб взаимодействию двух государств. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в приветствии участникам Российско-армянского медиафорума в Ереване.
Она назвала создание черного списка для российских деятелей «одиозным прецедентом».
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«Такая как бы „нежелательность“ лиц, являющихся ведущими медиаменеджерами и политологами нашей страны, которые не нарушали закон, а лишь высказывали свое личное, частное мнение, наносит существенный ущерб взаимодействию России и Армении<…>, — добавила дипломат.
Захарова также призвала открыто говорить о проблемах между странами и сотрудничать в решении наболевших вопросов.
«Считаем недопустимыми попытки разжигания вражды и ненависти между нашими людьми за счет обвинения России во всех бедах армянского народа», — отметила дипломат.
Ранее дипломат осудила попытки некоторых армянских СМИ распространить негативную и недостоверную информацию о России и ее отношениях со страной.
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