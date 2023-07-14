Мир 14 июля 2023, 22:20 Захарова назвала аморальным решение Франции поставить оружие Украине МИД России: Франция сделала еще один шаг в сторону эскалации украинского конфликта Викимедиа

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Власти Франции совершили целенаправленный шаг в сторону эскалации конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на вопрос о решении президента Эммануэля Макрона поставить для ВСУ новое вооружение.

Французский лидер объявил о новых поставках, включая крылатые ракеты SCALP, накануне состоявшегося в Вильнюсе саммита НАТО. Захарова напомнила, что ранее республика уже передавала ВСУ самоходки Caesar, ЗРК «Кроталь» и танки АМХ-10RC. По ее словам, власти страны целенаправленно шагнули в сторону эскалации кризиса и подтвердили ставку на накачивание Украины все более смертоносным вооружением.

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«Париж поступает аморально, поддерживая оружием тех, кто прославляет нацистов, и сам исповедует фашистскую логику. Нерешительная власть во Франции предает память Шарля де Голля и предков-антифашистов», — подчеркнула Мария Захарова.

Ни США, ни их западные союзники не заинтересованы в мирном урегулировании проблемы, сообщили в МИД. Там добавили, что американские власти ставят целью сохранение собственного доминирования и нанесение стратегического поражения России.