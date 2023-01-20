Мир 20 января 2023, 23:01 Захарова назвала абсурдом решение Украины объявить Чебурашку «оккупантом» Представитель МИД РФ Захарова: объявив Чебурашку «оккупантом», Украина дошла до абсурда

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Объявление мультипликационного персонажа Чебурашки оккупантом на Украине не обошла стороной официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее заявление размещено на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Этот шаг Киева, по словам Захаровой, показал, что Украина в раскрутке репрессий против всего русскоязычного и в попытках отмены российской культуры дошла до абсурда.

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Как отметила дипломат, очевидно, что объявление Чебурашки «оккупантом» было вызвано «неподдельным интересом украинской детворы к одноименному художественному фильму», который в недавнем времени вышел на российские киноэкраны.

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Представитель российского внешнеполитического ведомства добавил, что в связи с этим Киев под страхом расправы запретил в стране даже попытку просмотра фильма.

В киевских школах появились плакаты с перечеркнутым анимационным персонажем Чебурашкой, которого назвали «оккупантом». На плакате гласила надпись: «Если любишь Чебурашку, езжай в Россию». Латвийский журналист Вадим Авва рассказал «360», что Запад больше трех десятков лет вынашивает планы развалить Россию и потому целится в ее культуру. Вот только добьются, похоже, обратного эффекта.

Кассовые сборы семейной комедии «Чебурашка» превысили три с половиной миллиарда рублей. По этому показателю работа режиссера Дмитрия Дьяченко обошла «Аватар» Джеймса Кэмерона и стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката.

После киноленты «Чебурашка» россияне проявили небывалый интерес к книге Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья».