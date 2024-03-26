Мир 26 марта 2024, 10:44 Захарова нарекла ЕС обслугой киевского режима Захарова ответила Боррелю на слова, что ЕС помогает Киеву не из любви к Украине РИА «Новости»

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США помогают Украине не из большой любви к жителям этой страны, а исходя из стремления сохранить собственное доминирование, тогда как основной задачей Евросоюза осталось обеспечение киевского режима оружием. Об этом в Telegam-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она ответила на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля об истинных мотивах ЕС в конфликте.

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«Представитель западных режимов впервые так откровенно рассказал о сути происходящего. Дело вовсе не в „любви“ к украинцам, которых Запад практически уничтожил», — написала дипломат.

Захарова отметила, что задачей ЕС осталось «услужливо подносить Украине патроны, приобретенные на деньги граждан, мнения которых никто не спросил».

Ранее Боррель заявил, что перед военными в Евросоюзе не стоит вопрос о том, чтобы умирать за Донбасс. Он призвал не пугать население стран ЕС неизбежностью войны.