Захарова напомнила обеспокоенному за Саакашвили Зеленскому о деле Медведчука

Президента Украины Владимира Зеленского обеспокоили новости о задержании экс-главы Грузии Михаила Саакашвили. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила украинскому лидеру о деле политика Виктора Медведчука.

«Странно, что Зеленский не обеспокоен судьбой, например, Медведчука или Шария, тоном, в частности, СБУ, а также других силовых ведомств Украины об имевшем место на протяжении многих лет развитии ситуации. Видимо, свои подвиги обоняния не тревожат. Ведь это другое», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что Зеленского обеспокоила информация о задержании Саакашвили, а также тон заявлений о возможном развитии ситуации.

«Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина. Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании», — написал пресс-секретарь в Facebook.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Политику грозит до семи лет тюремного заключения. Он является фигурантом сразу нескольких уголовных дел.