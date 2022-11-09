Мир 09 ноября 2022, 19:22 Захарова напомнила об устойчивом русофобском консенсусе американской элиты Представитель МИД Захарова: среди американской элиты царит русофобский консенсус РИА «Новости»

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Рокировка в Капитолии между республиканцами и демократами после промежуточных выборов в Конгресс США не повлияет на отношения России и Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, на проблески здравого смысла у американской элиты рассчитывать не приходится, сообщил ТАСС.

Захарова напомнила об устойчивом русофобском консенсусе среди политиков США. В таких условиях Россия ничего не ожидает от итогов промежуточных выборов. Но все равно останется открытой к диалогу.

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«Тем не менее мы опять же никогда не заявляли, что захлопываем двери. Мы открыты для диалога, дипломатия не заканчивается», — подчеркнула представитель МИД.

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По ее словам, российская сторона готова к нормальной работе, но Соединенным Штатам нужно для начала осознать, что давление на РФ совсем бесперспективно.

Аналогичное мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он указал на то, что российско-американские отношения остаются плохими вне зависимости от результатов выборов в Конгресс.