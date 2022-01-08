Захарова напомнила об обещаниях Запада не расширять НАТО на восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад никогда не говорил, что не будет расширять НАТО на восток. Об этих обещаниях напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Да что же это такое творится с американскими товарищами — то не понимают, то не помнят. Не так давно уже публиковала хронологию заверений западных партнеров в нерасширении НАТО на Восток. Повторяю для тех, кто снова забыл», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

В прикрепленной к посту хронологии приводятся отсылки к документам, затрагивающим проведенные в 1990 году переговоры объединении Германии. Тогда Запад взял на себя обязательства не расширять НАТО на восток.

«Например, 31 января 1990 года, выступая в Тутцинге, министр иностранных дел ФРГ Геншер отметил, что «изменения в Восточной Европе и объединение Германии не должны привести к нарушению интересов Советского Союза в области безопасности», — сказано в сообщении.

Еще в хронологии есть известное высказывание бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера. В 1990 году он заявил, что НАТО не сделает ни дюйма на восток.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что альянс никогда не обещал России не принимать в свои ряды новые страны, напомнило RT.