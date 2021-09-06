Захарова напомнила, что Россия не имеет обязательств по Минским соглашениям

Россия не является стороной Минских соглашений и не имеет по ним обязательств. Об этом посольствам США и Украины напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале Захарова прокомментировала заявление посольства США на Украине. Диппредставительство призвало Россию полностью выполнить обязательства по Минским соглашениям.

«Не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России. Оптимизация у них такая, что ли? А пока нам об этом ничего неизвестно, призываю посольство США в России рассказать посольству США на Украине, что Россия не является стороной Минских договоренностей», — написала Захарова.

Она напомнила, что свои обязательства должны выполнить Украина, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская Народные Республики. По словам официального представителя МИД, в Минских соглашениях нет ни единого слова о российской стороне, зато прописаны стороны конфликта.

«А вот побуждать стороны к выполнению своих обязательств взялись участники Нормандского формата: Россия, Германия, Франция. Свою часть работы российская сторона исправно выполняет», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Киев уже косвенно и прямо заявлял о неактуальности Минских договоренностей.