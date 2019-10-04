Захарова: МИД окажет содействие россиянке, задержанной в Тегеране

Стало известно, что российскую журналистку Юлию Юзик задержали в Тегеране. Ее коллега Борис Войцеховский сообщил на своей странице Facebook, что власти Ирана сами пригласили ее. Когда Юлия прилетела, у нее сразу же отобрали паспорт и пообещали вернуть его, когда россиянка полетит домой.

Позднее силовики ворвались в номер Юлии в гостинице и задержали ее. Известно, что журналистку обвинили в шпионаже в пользу Израиля. До десяти лет лишения свободы грозит россиянке по такому обвинению. Юлии дали сделать один короткий звонок домой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверила в комментариях к записи о задержании, что для освобождения россиянки сделают все возможное: «ничего не помешает российскому МИД оказать содействие российскому гражданину, который оказался в беде заграницей».

Также известно, что ранее Юлия Юзик работала корреспондентом в Иране. Она написала книгу «Невесты Аллаха» о женщинах, решивших стать смертницами.