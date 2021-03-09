Захарова назвала «обрушением декораций» интервью принца Гарри и Меган Маркл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала принца Гарри и Меган Маркл «обрушением декораций». Она заявила, что их слова пролили свет на специфику британской монархии. Стало ясно, что правительство находится в сговоре с прессой, а СМИ манипулируют общественным мнением.

Об этом Захарова написала в своем Facebook. Она отметила, что посмотрела интервью принца Гарри и Меган Маркл, которые ранее отказались от своих титулов.

«Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии», — отметила Захарова.

Официальный представитель российского МИД добавила, что интервью дает понять одну вещь — даже самые защищенные представители элиты Великобритании не чувствуют себя в безопасности, если они не нравятся «правящей верхушке».

«Во-вторых, британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью, даже противоречить ей», — написала Захарова.

Она добавила, что на это указывают и материалы британского МИД, которые недавно попали в Сеть. Захарова подчеркнула, что пример герцогов Сассекских показал, что СМИ королевства с подачи властьимущих могут вывернуть любую ситуацию наизнанку — в пример она привела истории Литвиненко, Березовского, Скрипалей и «Белых касок».

«Это не скандал. Это обрушение декораций», — заключила она.

В интервью с Опрой Унфри принц Гарри и Меган Маркл, которые отошли от королевских обязанностей, сделали ряд скандальных заявлений. Из высказывания больно ударили по имиджу королевской семьи. Например, герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что кто-то из родственников мужа гадал, насколько темная кожа будет у их первого ребенка — кто именно об этом говорил, пара не сказала. Однако Опра подчеркнула, что это не королева Елизавета и ее муж.