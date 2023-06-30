Мир 30 июня 2023, 11:16 Захарова констатировала, что Финляндия лишилась самостоятельности после вступления в НАТО Представитель МИД Захарова: Финляндия стала бездумно ретранслировать политику НАТО Unsplash

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Финляндия стала «бездумным ретранслятором» политики НАТО после вступления в Альянс. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение нового финского правительства сократить финансовую помощь государствам Африки.

Захарова обратила внимание на содержащийся в программе правительства Финляндии «пассаж» о том, что помощь развивающимся государством теперь будет зависеть от того, поддерживают ли они навязываемый Западом «порядок, основанный на правилах». Она напомнила также, что новый министр по делам внешней торговли Финляндии Вилле Тавио заявил о намерении властей прекратить финансовую помощь африканским странам, поддерживающим Россию. По мнению дипломата, Запад беззастенчиво использует программы содействия развивающимся странам как рычаг политического давления на государства, стремящиеся к самостоятельности в политике.

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«Это лишнее подтверждение того, что Финляндия на фоне вступления в НАТО превратилась в бездумный ретранслятор политики новых североатлантических хозяев, полностью утратив самостоятельность», — указала Мария Захарова.

Она также обвинила западных политиков в циничности и назвала лицемерными их заявления по поводу заботы о жителях развивающихся стран.