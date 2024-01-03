03 января 2024, 15:01
Захарова иронично поздравила США с рекордным госдолгом
Захарова поздравила США с госдолгом, превысившим 34 триллиона долларов
Минфин США сообщил, что госдолг страны обновил исторический максимум, составив 34,001 триллиона долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала рост долговых обязательств США.
«Госдолг США превысил $34 триллиона. С Новым госдолгом!» — написала дипломат.
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Госдолг США вышел на рекордно высокий уровень на несколько лет раньше, чем прогнозировали аналитики до пандемии. Начавшаяся в 2020 году волна заболеваемости коронавирусом негативно отразилась на экономике страны. Вашингтон был вынужден привлечь крупные займы, чтобы стабилизировать экономику.
Однако такая тактика лишь спровоцировала всплеск инфляции и повышение процентных ставок. Эксперты отмечали, что американские власти тратят деньги так, будто в их распоряжении находятся неограниченные ресурсы. Но со временем за все приходится платить, напоминали они. Сейчас госдолг составляет порядка 100 тысяч долларов на одного человека.
В Кремле считают, что США в какой-то момент не хватит бумаги для печатного станка и обслуживания госдолга.
США
Мария Захарова
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