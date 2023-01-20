Мир 20 января 2023, 00:19 Захарова иронично ответила на слова Керри о миссии США по спасению планеты Представитель МИД Захарова назвала слова о спасении мира США «вирусом исключительности» РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале отреагировала на слова специального представителя американского президента по вопросам климата Джона Керри о миссии США по спасению планеты. Она назвала это «вирусом исключительности», которым страдают только в Соединенных Штатах.

Керри на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что довольно необычно выбирать группу людей, которая собирается вместе и говорит о спасении планеты.

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«Словно космос, думать о „спасении планеты“. Если вы скажете это большинству людей, большинство людей решат, что вы просто сумасшедший. <…> Но в действительности мы — именно эти люди», — высказался представитель президента США.

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Захарова отметила, что американская «исключительность» передается так же, как обезьянья оспа.

«Зафиксировано новое заболевание — вирус исключительности. Распространен в США. Передается так же, как обезьянья оспа», — иронично отреагировала дипломат.

Давосский форум проходит с 16 по 20 января. Главной темой ВЭФ обозначили «сотрудничество в условиях раздробленного мира». При этом форум отказались посещать российские и китайские бизнесмены.