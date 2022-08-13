Захарова иронично ответила эстонскому премьеру о европейских привилегиях мыться и греться

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о посещении Европы как привилегии. Российский дипломат подчеркнула, что в Европе привилегией стали простые каждодневные вещи.

«К вопросу о том, что такое „привилегия“ в понимании европейцев на самом деле — мыться, греться и проветривать. Как оказывается. Спасибо премьер-министру Эстонии „по наследству“ Кае Каллас за введенное в оборот словечко. Нам отчаянно его не хватало», — прокомментировала Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель российского внешнеполитического ведомства прикрепила к посту ссылку на информацию о штрафах в Париже за проветривание магазинов при работающих кондиционерах.

Вызванный антироссийскими санкциями газовый кризис в Европе имеет три сценария развития событий. Обозреватель Томаш Лански предположил, что если Чехии не удастся увеличить поставки газа, то стране придется экономить: не топить в спальне, мыться теплой водой, проветривать быстро. Горячий душ превратится в роскошь.