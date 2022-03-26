Захарова хлестко ответила польскому генералу Скшипчаку о принадлежности Калининграда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова экс-командира сухопутных войск Польши Вальдемара Скшипчака. Он предложил поднять вопрос о принадлежности Калининграда.

«Как поднимет, так и опустит», — написала Захарова.

Скшипчак заявил, что Россия в 1945 году оккупировала Калининград. Он отметил, что Калининградская область «никогда не была русской». По его мнению, исторически она относится скорее к Пруссии и Польше.

Ранее руководитель пресс-службы администрации Калининградской области Дмитрий Лысков назвал глупыми заявления Скшипчака о том, что Калининград может принадлежать Польше. Город был и останется русским, считает Лысков. Также он посоветовал генералу учить историю.