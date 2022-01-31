Захарова едко ответила главе МИД Великобритании

Россия рассчитывает на помощь руководителя Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в вопросе санкций в адрес российских предпринимателей, которые держат активы на территории Королевства. Об этом в своем Telegram-канале написала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы», — написала она.

Захарова едко добавила, что Трасс в случае реализации своих замыслов может получить отличительный знак «За взаимодействие» от Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Также дипломат сказала, что у Великобритании есть список коррупционеров, которых Россия просила выдать.

Напомним, ранее Трасс допустила наложение санкций на активы россиян в Великобритании.

Политолог Сергей Станкевич в беседе с «360» отметил, что эта мера лишь окажет помощь российскому правосудию, поскольку не все из этих активов были добыты законным путем.