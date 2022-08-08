Захарова допустила перенос Женевских дискуссий по безопасности Закавказья в «нейтральное место»

Женевские дискуссии по безопасности в Закавказье стали заложниками геополитики. Антироссийскими санкциями Евросоюз, США и Швейцария дискредитировали их формат и сделали актуальным вопрос переноса в другое место. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В обращении по поводу годовщины августовских событий 2008 года на Южном Кавказе она сообщила, что на протяжении восьми месяцев не удается провести очередной, 56-й по счету, раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Их главная задача — обеспечивать безопасность Абхазии и Южной Осетии.

Мария Захарова объяснила это следованием общей линии коллективного Запада на изоляцию России и предупредила о последствиях. По ее словам, Евросоюз, США и Швейцария создали трудности в работе, дискредитировали формат и изначальный выбор места проведения встреч.

«Тем самым Женевские дискуссии стали заложником геополитики. <…> Взяв на вооружение в качестве инструментов давления на Россию транспортные и визовые препятствия для членов нашей делегации, западные партнеры в одностороннем порядке меняют „правила игры“ и сами делают актуальным вопрос о переносе регулярных заседаний из Женевы в приемлемое для всех участников более нейтральное место», — заявила она.