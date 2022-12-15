Мир 15 декабря 2022, 13:49 Захарова допустила изменение условий зерновой сделки Представитель МИД Захарова: Россия открыта к модификациям зерновой сделки РИА «Новости»

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Власти России готова к изменению зерновой сделки, но при условии сохранения ключевых условий. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала об этом на брифинге, сообщил ТАСС.

«Россия открыта к предложениям и модификациям зерновой сделки», — сказала она.

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Мария Захарова уточнила, что при изменении соглашений важно сохранить их первоначальные условия.

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Зерновой сделкой назвали соглашения, которые ООН, Украина, Россия и Турция заключили в августе в Стамбуле. По ним из заблокированных украинских портов на начало декабря вывезли более 13 миллионов тонн украинской сельхозпродукции. В ноябре сделку продлили на 120 дней, несмотря на то, что российская сторона обвинила Запад в невыполнении второй части договоренностей — разморозки доступа к российскому зерну и удобрениям. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это доказало возможность дипломатического разрешения конфликта на Украине, рассказало РИА ФАН.