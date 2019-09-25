Захарова: демократы выставили США на посмешище

Белый Дом опубликовал текст телефонного разговора между президентами Трампом и Зеленским. Ранее этот разговор демократы указывали как повод объявить американскому лидеру импичмент. Прочитав расшифровку, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что над США теперь в мире будут только смеяться.

«Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с Конгрессом, Белым Домом и другими госструктурами сделала госпожа Пэлоси. Получается, Джулиан Ассанж — это практически Герой США. Ведь он предоставил общественности не один, а тысячи материалов аналогичного характера», — написала Захарова в своем Facebook.

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По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, следующим логичным шагом демократов будет публикация вообще всех переговоров, в том числе самых секретных. Например, почему бы не начать публиковать стенограммы секретных совещаний ЦРУ или Пентагона?

«А вот потом и посмотрим, кто и как нарушал закон, о чем с дрожью в голосе вчера столько говорила Нэнси Пэлоси», — заключила Захарова.