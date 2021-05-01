Захарова дала короткий ответ цитировавшему Толстого спикеру Европарламента

В Европарламенте заявили, что угрозы со стороны России не заставят борцов за свободу и демократию замолчать. Председатель законодательного органа ЕС Давид Сассоли выразил свое отношение к запрету на въезд в РФ цитатой из Льва Толстого.

Сассоли разместил в Twitter пост, посвятив его ответным санкциям РФ против Евросоюза.

«Никакие санкции или запугивание не остановят ни Европарламент, ни меня в защите прав человека, свободы и демократии. Угрозы не заставят нас замолчать. Как писал Толстой, нет величия там, где нет правды», — заявил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на фразу председателя Европарламента про угрозы коротко и по существу.

«1. Нас тоже. 2. А мы разве угрожали?» — задалась вопросом она в Facebook.

В ответ на мартовские санкции Евросоюза Москва ввела ограничения в отношении восьми гражданам стран — членов ЕС и представителям официальных структур Евросоюза, в том числе против Сассоли. Председателю Европарламента закрыли въезд в Россию.