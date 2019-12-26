Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала на брифинге, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока — 2».

«Я не буду говорить, как конкретно будут выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различных уровнях, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады», — приводит РИА «Новости» слова Захаровой. Она также добавила, что «подход, который называется симметричным, зеркальным, в качестве ответа никто не отменял».

Это заявление вызвало активное обсуждение в Сети. Некоторые пользователи предложили в качестве ответной меры закрыть рестораны Макдональдс, а другие и вовсе предложили ввести санкции на использования туалета на МКС.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. В нем предусмотрены санкции против двух газопроводов: «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В ответ на это министр энергетики России Александр Новак пообещал, что «Северный поток — 2» достроят во что бы то ни стало, и американские санкции на это не повлияют.