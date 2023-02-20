Мир 20 февраля 2023, 10:56 Заговорившего на родном языке россиянина избили на матче в Швейцарии Readovka: россиянина Овсянникова избили на матче в Швейцарии за видео на родном языке

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Сына пресс-атташе тульского клуба «Арсенал» Артема Овсянникова избили в Швейцарии на матче «Базеля» и «Серветта» за съемку видео на родном языке. Ролик появился в Telegram-канале Readovka. Парень в кадре рассказывает, как его толкнули ногой в фан-секторе, а заканчивается ролик тем, что его начинают бить со словами: «Эй, руссе? Почему ты говоришь по-русски?»

«Заходил на фан-сектор, сзади меня человек бьет по ноге со всей дури. Говорит: „Удали это“. Я просто шокирован! Я приехал в Швейцарию…» — эмоционально описывал случившееся парень по имени Артем, когда к нему подошел еще один болельщик и ударил, а затем стал вырывать у него из рук телефон.

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Всплеск русофобии на Западе начался в прошлом году, после того как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Недавно в Госдуме предложили министерству просвещения разработать методики для повышения информационной грамотности школьников — они должны научиться отличать фейки от правдивых данных.

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