Загоревшаяся после попадания снаряда нефтебаза в Чернигове попала на видео

Нефтебаза «Комбинат Астра» загорелась в городе Чернигове после попадания снаряда. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГСЧС Украины. В результате атаки украинские военные столкнутся с нехваткой дизельного топлива для техники.

Всего в резервуарах базы хранится около трех тысяч «кубов» дизельного топлива. К тушению пожара привлекли 25 человек и пять единиц техники.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ освободили от националистических батальонов город Балаклею.

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал, что украинские военные не позволяют мирным жителям уходить из Мариуполя по гуманитарным коридорам.