Загорелся один из крупнейших в мире НПЗ Saudi Aramco. Видео

На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов произошел пожар. Горит завод компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

Как сообщил телеканал Al-Arabiya, пожар произошел на востоке страны, на месторождении Абкайк. По данным СМИ, пламя взято под контроль.

Власти обещали в ближайшее время рассказать о причинах возгорания и возможных жертвах.

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Сайт Livemint пишет, что, кроме пожара, на заводе произошло несколько взрывов. Кроме того, очевидцы сообщают о звуках перестрелки. При этом национальные СМИ не сразу сообщили о происшествии.

Завод Saudi Aramco способен перерабатывать до семи миллионов баррелей в день. Ранее его пытались атаковать террористы, в том числе с участием смертников.