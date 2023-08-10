Мир 10 августа 2023, 19:00 Загорелась крупнейшая в Германии свалка металлолома Bild: в порту города Дуйсбурга в Германии горит крупнейшая в стране свалка металлолома Unsplash

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Пожар начался в речном порту города Дуйсбурга в Германии. Там загорелась самая большая в стране свалка металлолома, сообщило издание Bild.

Информация о возгорании поступила около 07:30 в четверг, 10 августа. С тех пор спасатели борются с огнем. По их данным, пожар не удастся потушить раньше пятницы.

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На складе хранится около 100 тонн металлолома, значительную часть которого составляют старые автомобили. Пожар тушат более 250 человек.

«Едкий дым быстро распространился не только по „острову металлолома“, но и затронул прилегающие районы Дуйсбурга», — написали авторы статьи.

Спасательные службы заявили, что прямой опасности от огня нет. В воздухе не обнаружили никаких превышающих норму показателей. Несмотря на это, проживающим в ближайших районах немцам порекомендовали закрыть окна и двери.

В начале августа в Мексике сгорела фабрика, выпускающая полиуретан для матрасов и мебели. Пожарным потребовалось не менее трех суток, чтобы полностью потушить возгорание.