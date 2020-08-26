Полиция попросила женщин не загорать топлес на пляже во Франции. Местному главе МВД пришлось вмешаться

Французская полиция попросила группу женщин прикрыться на южном побережье и не загорать топлес. Это вызвало возмущение со стороны окружающих. И в итоге за них вступился даже министр внутренних дел.

Французские жандармы на прошлой неделе попросили группу загорающих топлес прикрыться в ответ на жалобу одной из семей на пляже. Это произошло в приморском городке Сент-Мари-ла-Мер на Средиземном море, пишет The Guardian.

Действия полиции вызвали лавину критики в социальных сетях. Пользователи задались вопросом, не стала ли такая практика запрещенной.

«Сент-Мари-ла-Мер сейчас стал Саудовской Аравией?» — недоумевал один пользователь, пока другие критиковали появляющееся «ханжество» во Франции.

Полиция признала, что действия жандармов были «неуклюжими», но заявила, что офицеры хотели только успокоить ситуацию. Они подчеркнули, что официального приказа, запрещающего загорать топлес в городе, нет.

Министр внутренних дел Джеральд Дарманин написал в Twitter, что было неправильным выдавать предупреждения женщинам из-за их одежды.

«Свобода — это нечто драгоценное. И это нормально, что чиновники могут признать свои ошибки», — заявил он.

«Загорать топлес разрешено на пляже в Сент-Мари-ла-Мер. Это была неуклюжесть двух жандармов с самыми лучшими намерениями», — написала в Twitter пресс-секретарь французской жандармерии Мэдди Шерер.

Загорание топлес во Франции по закону не считается сексуальным эксгибиционизмом. Однако оно может быть остановлено местными директивами, запрещающими определенные стили одежды.

Сейчас далеко не все во Франции снимают верх на пляже. Загорать топлес в последние годы становится все менее популярным. Это доказывают и недавно проведенные опросы. Согласно им, молодые женщины все больше обеспокоены сексуальными домогательствами и тем, что их будут стыдить за показ тела на пляже.

Менее 20% французских женщин в возрасте до 50 лет сейчас загорают топлес. Десять лет их было 28%, а в 1984 году и вовсе 43%. По данным опроса, проведенного среди более 5000 европеек, француженки стали менее склонны к этой тенденции, чем представительницы других стран. Например, почти половина испанок говорят, что загорают топлес, и 34% немок.