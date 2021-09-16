Турецкий профессор заявил о попытках России загнать страну в угол

Россия предпринимает попытки загнать Турцию в угол. Для этого страна расширяет свое влияние в регионе, заявил преподаватель Университета Чанкыры Каратекин, профессор Сезаи Озчелик.

«Россия пытается окружить Турцию через Крым на севере и через Сирию на юге и сделать Турцию, которая является членом НАТО, зависимой от нее», — процитировала профессора газета Türkiye.

По словам Озчелика, крупнейшими военными угрозами для республики являются Севастополь и Хмеймим. Профессор подчеркнул, что Россия разместила более 70 тысяч военных на базах, созданных вокруг Турции. Он добавил, что в некоторых странах Россия разворачивает общественное мнение в свою пользу. Для этого используются средства массовой информации.

Российские власти неоднократно говорили, что страна не намерена нападать на другие территории. Государство не представляет никакой угрозы для безопасности других стран. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отношения между Москвой и Анкарой являются партнерскими, за исключением разногласий по вопросу Крыма.