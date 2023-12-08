Мир 08 декабря 2023, 11:50 «Загнанная лошадь, которая выдохлась». Шеремет — об истинном отношении США к Украине Депутат Шеремет: США сменят Украину, как загнанную лошадь на переправе РИА «Новости»

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США с легкостью откажутся от выработавшей свой ресурс Украины. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал РИА «Новости» главную ошибку киевского режима.

«Для американцев Украина — загнанная лошадь, которая выдохлась в своем порыве навредить России, и поэтому они с легкостью сменят ее на переправе», — сказал он.

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Роковая ошибка украинской власти, по мнению парламентария, заключалась в том, что она разменяла братские отношения с Россией на «американские подачки». Шеремет заявил, что от государства у Украины остался только контролируемый извне аппарат силового принуждения.

Депутат прокомментировал заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби о том, что США не смогут гарантировать Украине продолжение военной помощи. Выделенные деньги закончатся через несколько недель.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал это обстоятельство рождественским подарком Китаю и России.