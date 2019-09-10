Загадочный шпион в Кремле. Подозрительно: о Смоленкове заговорили после обмена с Украиной

По предположениям телеканала CNN, информатора вывезли из-за встречи главы МИД Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа. Появились подозрения, что лидер Штатов во время беседы мог выдать тайную информацию, которая хранилась в секрете даже от ближайших союзников США. ЦРУ не могло пойти на такой риск — и самого «ценного» американского осведомителя вывезли из России.

И ЦРУ, и представитель Белого дома, и сам Трамп эту новость опровергли. Тем не менее в Сети пытаются понять, кем был этот человек. Судя по всему, речь об экс-сотруднике администрации президента Олеге Смоленкове.

Он вместе с семьей загадочно исчез во время отпуска в Черногории в 2017 году. Источники «Коммерсанта» утверждают, что в свое время было возбуждено уголовное дело по факту убийства Смоленкова и его семьи. Однако позже оказалось, что все они живы, просто находятся в другой стране.

Кремль уже подтвердил, что Олег Смоленков действительно работал в администрации президента, но был уволен несколько лет назад. А должность не предполагала контактов с президентом и участия в совещаниях с ним. Если Смоленков работал так давно в АП, а исчез вообще более двух лет назад, то почему новость об этом появилась только сейчас? Американский политолог Эндрю Корыбко предлагает обратить внимание именно на это.

«Шпионы» в Кремле на Олеге Смоленкове не закончились Подробнее

«Эти разоблачения опубликовали сейчас, чтобы остановить зарождающееся потепление между Россией и Западом. Особенно после российско-французского сближения и обмена заключенными между Украиной и Россией, которое похвалил Трамп», — полагает эксперт.

Попытка СNN вбить клинья между двумя странами, по словам Корыбко, ожидаема. Впрочем, вряд ли это по-настоящему скажется на отношениях между Россией и США.

Отрицание новостей с обеих сторон — это вполне естественная реакция, считает Корыбко. Очень редко страны признаются в подобных вещах. Теория об Олеге Смоленкове кажется собеседнику «360» правдоподобной. Как подтверждение ее состоятельности — длительное молчание российской стороны, США и Черногории. Обычно власти разных стран по-другому реагируют на исчезновение дипломатов, тем более если есть подозрение на убийство.

Я думаю, что Россия хотела держать эту историю в тайне, потому что имела ощущение, что этот человек мог быть информатором, шпионом Эндрю Корыбко американский политолог.

«Если бы Россия сама верила в версию об убийстве, то новость быстро бы распространилась по российским и международным СМИ. Речь пошла бы о нападении на фоне русофобии, например», — подчеркивает политолог.

Если кто-то исчезает со всей своей семьей, то об этом говорят как можно более публично и громко. В таком случае наверняка бы возникла поддерживаемая правительством кампания за права человека, чтобы повысить осведомленность и привлечь убийц к ответственности. Соответственно, если это скрывали, значит, были подозрения в шпионаже. В интервью «360» Корыбко сравнил происходившее с ситуацией вокруг Эдварда Сноудена.

«Возьмите, например, Эдварда Сноудена. Он не был шпионом по роду деятельности, но был обвинен в шпионаже. Когда он впервые исчез, США тоже молчали и ничего не говорили», — напоминает эксперт.

Корыбко также вспоминает про скандальные заявления Черногории все в том же 2017 году.

Черногория повернулась к Западу и обвинила Москву в заговоре с целью государственного переворота. Если бы в этом контексте считалось, что там убили российскую семью, то это, несомненно, стало бы главной международной новостью Эндрю Корыбко американский политолог.

Собеседник увидел попытки отвлечь внимание от истории со Смоленковым. По его мнению, это также подтверждает возможность работы экс-сотрудника АП на другое государство. Впрочем, Корыбко напоминает, что это все не так важно. Информаторы и шпионы будут до тех пор, пока работают разведка и контрразведка. По мнению Корыбко, главное — помнить о цели публикации.

«Она заключается в желании в очередной раз устроить смуту в отношениях между Россией и Западом», — заявил политолог.