Загадочный монолит нашли в Колумбии. Он отличается от американских

По данным издания, колумбийский монолит нашли в поле. Рядом не нет никаких следов, которые смогли бы пролить свет на появление загадочного объекта. Местные власти пока не прокомментировали находку, а местные жители в соцсетях прозвали конструкцию главной из-за роскошного цвета.

Первый странный монолит появился в пустыне штата Юта. Его увидели сотрудники департамента общественной безопасности, когда пересчитывали снежных баранов с вертолета. Сотрудники галереи Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке узнали в сооружении работу художника-минималиста Джона Маккракена. Позже монолит исчез — там осталась только выемка в земле и треугольная деталь.

Позже идентичные объекты нашли в Румынии и на британском острове Уайт. На последний наткнулся местный житель Том Данфорд во время прогулки с собакой. Через полчаса после находки возле монолита собралась толпа.