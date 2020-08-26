Загадочные постройки старше пирамид Египта нашли в Саудовской Аравии

По данным издания, сооружения, найденные специалистами, известны как мустатилы. Это массивные строения, сделанные из камня. Их длина варьируется от 15 до 616 метров, а с высоты птичьего полета они похожи на ворота. Один из объектов, как показал анализ, построили около 5000 года до нашей эры.