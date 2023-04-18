Мир 18 апреля 2023, 23:30 «Загадочную» светящуюся спираль сфотографировали над Аляской Кадры со странной светящейся спиралью в небе над Аляской появились в Сети «ВКонтакте»

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В соцсетях появились кадры со странной светящейся спиралью в небе над Аляской. Утверждается, что это «след от ракеты Илона Маска», а снимки сделал фотограф Тодд Салат.

По информации ScienceAlert, Салат регулярно фотографирует на Аляске полярное сияние. На этот раз, 15 апреля, он обнаружил в небе незнакомое явление и решил запечатлеть. Спираль не только светилась, но и перемещалась и увеличивалась в размерах. Кадры разлетелись в Сети и собрали тысячи комментариев.

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В обсуждениях приняли участие и ученые. Они напомнили, что за несколько часов до необычного «природного» явления в Калифорнии компания SpaceX, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, запустила ракету. Из ее компонента вылились остатки топлива и превратились в кристаллы, которые начали «отбивать свет» у полярного сияния. Так и образовались «загадочные» спирали.