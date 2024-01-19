Мир 19 января 2024, 01:07 Загадочное существо без головы вынесло на британский берег Daily Mail: в Великобритании на пляже нашли пятиметровое неизвестное животное Pxhere

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Жительница Великобритании обнаружила останки гигантского морского существа на пляже в графстве Северный Йоркшир. У животного с пятнистым окрасом не было головы и хвоста, сообщило Daily Mail.

По данным издания, 61-летняя Кэролайн Пиндар сначала приняла находку за рыболовные сети или морскую пену. Но потом поняла, что это была огромная туша загадочного морского обитателя, длина которой достигала около пяти метров. Женщина сфотографировала необычную находку и выложила снимки в Сеть.

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Специалистам будет сложно идентифицировать существо, так как его нашли без головы и хвоста, а из кожи торчали кости. Руководитель исследовательской группы Роб Дивилл предположил, что найденное британкой существо может быть китом из семейства полосатиковых.

Ранее необычную находку сделали в Антарктиде. Исследователи выловили из воды неизвестное существо с 20 конечностями и телом, напоминающим по форме клубнику.