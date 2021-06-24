Около 500 случаев миокардита зафиксировали у привитых в США

Американские врачи зафиксировали около 500 случаев миокардита у привитых от коронавируса. Заболевание нашли у тех, кому вводили вакцину mRNA-1273 компании Moderna.

«Доступные на данный момент данные предполагают возможную связь миокардита с вакцинацией mRNA у подростков и молодых взрослых», — привел Fox News цитату из вывода технической рабочей группы по безопасности вакцин (VaST).

При этом члены комитета заявили, что польза от применения препарата все еще превышает возможные риски. Предварительно миокардит и перикардит диагностировали у 484 человек младше 30 лет, уточнил замдиректора офиса по безопасности иммунизации медицинского регулятора CDC Том Шимабукуро.

Всего было вколото 27 миллионов доз. Из 484 жителей в больницы попали 309 человек. Всех пациентов выписали домой сразу же после проведения обследования. Почти у 80% привитых уже нет симптомов, а в медучреждениях остаются лишь девять человек.

«Похоже, что вакцины mRNA могут быть новым триггером для миокардита», — отметил член рабочей группы CDC по вакцинам Мэтью Остер.

Миокардит является воспалительным заболеванием среднего слоя сердца — миокарда. Перикардит представляет собой поражение серозной оболочки сердца.