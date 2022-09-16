Украинские военные открыли огонь по береговой линии Энергодара вблизи ЗАЭС | 360°

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Украинские военные открыли огонь по береговой линии Энергодара вблизи ЗАЭС

Власти Энергодара сообщили об обстрелах со стороны ВСУ рядом с Запорожской АЭС

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Украинские военные открыли артиллерийский огонь по береговой линии Энергодара в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Об этом ТАСС сообщили в военно-гражданской администрации города.

О происходящем в Энергодаре также проинформировал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Запорожская АЭС под огнем! Боевики ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии в непосредственной близости к Запорожской АЭС!» — написал он.

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Рогов призвал всех жителей проследовать в безопасное место и помнить о правилах безопасности при угрозе с воздуха.

ВСУ неоднократно обстреляли ЗАЭС. Атаки участились в начале сентября, когда на станцию прибыла миссия МАГАТЭ. Тогда украинские военные предприняли попытку захватить объект, но их атаку отбили.

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