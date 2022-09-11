Энергообеспечение собственных нужд ЗАЭС после отключения последнего энергоблока пошло за счет генераторов | 360°

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Энергообеспечение собственных нужд ЗАЭС после отключения последнего энергоблока пошло за счет генераторов

Мир

11 сентября 2022, 12:51

Энергообеспечение собственных нужд ЗАЭС после отключения последнего энергоблока пошло за счет генераторов

Член ВГА Запорожской области Рогов: ЗАЭС перевели в режим холодной остановки

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Энергообеспечение собственных нужд и технологических процессов Запорожской АЭС после отключения последнего энергоблока происходит за счет дизельных генераторов. Об этом член региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов рассказал РИА «Новости».

«Сейчас для поддержания технологических процессов электрообеспечение Запорожской АЭС переведено на дизель-генераторы. Это временное решение», — сказал он.

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В эфире радио «Комсомольская правда» Рогов объяснил, что было принято решение отключить шестой энергоблок и перевести его в наиболее безопасное состояние — в так называемый режим холодной остановки.

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Мера оказалась необходимой, поскольку ВСУ своими обстрелами вывели из строя линии электропередач, питающие атомную станцию. Украина «не принимала выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра».

Ранее Рогов отмечал, что остановка шестого энергоблока Запорожской АЭС, последнего работавшего на станции, была контролируемой. Возможность его перезапуска сохраняется.

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