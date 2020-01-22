Задымление произошло в салоне самолета Ryanair. Видео

В салоне пассажирского самолета авиакомпании Ryanair прямо во время перелета произошло задымление. Пассажиры лайнера засняли случившееся на видео. Ролик был опубликован на видеохостинге YouTube.

На кадрах видеозаписи видно, что в салоне лайнера стоит пелена дыма. Задымление настолько сильное, что из-за него не видно носовой части салона. По проходу между рядами разбросаны вещи. За кадром можно услышать крики взволнованных пассажиров.

Видеозапись была появилась в Сети во вторник, 21 января. Борт, на котором произошло задымление, совершал перелет из Бухареста в Лондон, пишет портал Dialogonline.ro. Воздушное судно вернулось в аэропорт Бухареста почти через час после взлета. В результате происшествия никто не пострадал. На борту лайнера находились 169 пассажиров, уточняет портал.