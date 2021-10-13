Актриса Настя Задорожная рассказала о своем замужестве, передала «Вечерняя Москва».

Ее свадьба была в прошлом году, после этого они с супругом Владимиром уехали в США. Задорожная добавила, что они познакомились в самолете, и мужчина сразу очаровал ее своим обаянием.

«И Вова очень интересный собеседник. Сочетание редкое», — поделилась она.

Она отметила, что жизнь в США ей очень понравилась. Пара не собирается переезжать туда навсегда, но у них есть квартира во Флориде.