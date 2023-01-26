Мир 26 января 2023, 12:03 Задержки поездов начались на Украине после сообщений о взрывах «Укрзализныця»: перебои в движении поездов связаны с сообщениями о взрывах

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После сообщений о взрывах в ряде регионов Украины в стране начались перебои в движении поездов. Об этом сообщили представители местного железнодорожного перевозчика — «Укрзализныця». Их процитировали в Telegram-канале компании.

«Из-за обесточивания отдельных участков по Украине два из 70 рейсов „Укрзализныци“ задерживаются на 30 минут и более», — рассказали они.

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В частности, перебои в движении поездов выявлены на направлениях Ивано-Франковск — Киев и из столицы во Львов.

В четверг, 26 января, взрывы прозвучали в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях. Точной информации о повреждениях, а также о пострадавших и погибших от источников громких звуков пока нет.

До взрывов по всей Украине прозвучала воздушная тревога. К 11:50 по московскому времени сигнал опасности пока не отменяли.