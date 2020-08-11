ОМОН Белоруссии перешел в наступление. Митингующих снова начали задерживать

Белорусский ОМОН вступил в столкновение с протестующими. В Минске и Гродно начались задержания.

Как сообщает РИА «Новости», изначально участники акции в столице Белоруссии собрались около станции метро «Михалово». Однако правоохранители начали их отгонятьЮ и они отступили в соседний парк. Там к демонстрантам присоединись еще люди и начались стычки.

Как сообщает Telegram-канал Readovka, в районе Серебрянка силовики открыли по протестующим огонь резиновыми пулями. На Каменной горке протестующие разбирают тротуары и бросают плитку в автозак. В ответ силовики применили слезоточивый газ.

Помимо этого ОМОН штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского. По их мнению, там могут укрываться участники протестов.

В соседнем городе Гродно тоже начались задержания. Центр города перекрыт. Здания горисполкома и облисполкома взяли в оцепление.

Кроме того силовики остановили четырех журналистов. Одного из них избили.

В Белоруссии третий день подряд проходят массовые протесты. Люди недовольны результатами голосования, по итогу которых снова победил действующий президент Александр Лукашенко. За прошедшие сутки задержаны около двух тысяч граждан, днем ранее арестовали три тысячи белорусов.