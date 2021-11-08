Машины с российским номерами начали задерживать в Казахстане. Видео

Власти Казахстана на северо-западе республики приступили к проверке автомобилей с российскими номерами. В случае, если у их владельцев нет местной регистрации, машины отправляют на специальные стоянки.

Как сообщило издание TengriNews, водители эвакуированных машин пожаловались на то, что никаких предупреждений не было. Автомобили просто начали забирать на штрафстоянку. Возмущенные владельцы авто начали записывать и выкладывать ролики с действиями полицейских.

Многие местные жители одобрили действия властей. По их словам, владельцы машин с российскими номерами ездят на них как на велосипедах, не пройдя регистрацию в Казахстане.

«Чувствуют свою безнаказанность перед видеокамерами. Проезжают на красный свет, не пропускают пешеходов, зная, что их нет в базе. Пусть делают документы как положено и ездят наравне с другими участниками дорожного движения», — сообщил один из жителей.

По законам Казахстана, на территории республики запрещена езда на транспортных средствах, не зарегистрированных должным порядком. Проверка ведется на основании информации, полученной из Российской Федерации.

После появления информации о многочисленных случаях русофобии, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев запретил препятствовать использованию русского языка. Он напомнил, что он находится в статусе официального языка республики.