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    16 августа 2020, 20:28

    Задержаны подозреваемые в подрыве самодельной бомбы в Минске

    Алена Макаренко

    Милиция задержала троих подозреваемых в подрыве самодельной бомбы возле универмага «Беларусь» в Минске. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства внутренних дел Белоруссии.

    Двух мужчин заметили во дворе. Во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление. Мужчина, которому 52 года, ударил милиционера-водителя, повалил его на землю и попытался выдавить глаза. Из-за этого правоохранителя госпитализировали.

    Неподалеку стояла женщина из компании взрывателей. Проходящие мимо молодые люди помогли правоохранителям задержать ее.

    «По данному факту в ближайшее время следователями будет дана правовая оценка. Благодарим людей, оказавших содействие правоохранителям», — говорится в сообщении.

    Согласно данным МВД Белоруссии, сообщение о взрыве самодельного взрывного устройства недалеко от универмага поступило вечером 15 августа. Первым на место происшествия прибыл наряд группы задержания Заводского отдела Департамента охраны.

    Местная жительница заметила компанию из двух мужчин и женщины, которые убегали в прилегающие дворы. Она же позже помогла милицейским в поисках нарушителей порядка. Благодаря ей удалось задержать злоумышленников.

    Новости SMI.FM