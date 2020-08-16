Задержаны подозреваемые в подрыве самодельной бомбы в Минске

Двух мужчин заметили во дворе. Во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление. Мужчина, которому 52 года, ударил милиционера-водителя, повалил его на землю и попытался выдавить глаза. Из-за этого правоохранителя госпитализировали.

Неподалеку стояла женщина из компании взрывателей. Проходящие мимо молодые люди помогли правоохранителям задержать ее.

«По данному факту в ближайшее время следователями будет дана правовая оценка. Благодарим людей, оказавших содействие правоохранителям», — говорится в сообщении.

Согласно данным МВД Белоруссии, сообщение о взрыве самодельного взрывного устройства недалеко от универмага поступило вечером 15 августа. Первым на место происшествия прибыл наряд группы задержания Заводского отдела Департамента охраны.

Местная жительница заметила компанию из двух мужчин и женщины, которые убегали в прилегающие дворы. Она же позже помогла милицейским в поисках нарушителей порядка. Благодаря ей удалось задержать злоумышленников.