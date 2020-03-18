Задержаны 24 человека в Турции, которые распространяли ложную информацию о коронавирусе

По данным МВД страны, всего разыскиваются 137 человек, которые распространяли ложную провокационную информацию о коронавирусе. 24 из них задержаны, остальных продолжают искать.

Ранее в соцсетях и некоторых турецких СМИ появились сообщения о «секретном» циркуляре Минздрава, якобы предполагающем закрытие всех организаций в связи с пандемией коронавируса.

Правительство страны опровергло эту информацию, позже было заведено уголовное дело по статьям «Подделка официальных документов» и «Угрозы с целью запугивания населения и создания паники».