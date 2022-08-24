Гражданам Латвии, которых задержали в ходе протестов у памятника освободителям Риги, начали выдавать визы, заявил посол РФ в республике Михаил Ванин. В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что так эти люди в случае необходимости смогут найти убежище.

«Мы <…> уже начали выдавать российские визы тем гражданам, которые были в эти дни (в дни протестов — прим. ред.) задержаны у памятника освободителям Риги для того, чтобы они могли беспрепятственно покинуть территорию Латвии и найти убежище в РФ, если потребуется», — отметил посол.

Накануне полиция Латвии задержала 14 человек, протестовавших против сноса памятника освободителям Риги. Всего в парке Победы собрались сотни людей.

На снос монумента отреагировали в российском МИД. Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что основной целью латвийских властей является уничтожение исторической памяти. По ее мнению, это может обернуться расколом внутри страны. Политолог Юрий Самонкин заявил, что республика рискует повторить судьбу Украины.