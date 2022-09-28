Задержанный во Владивостоке японский консул вылетел из Приморья | 360°

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Задержанный во Владивостоке японский консул вылетел из Приморья

Мир

28 сентября 2022, 03:35

Задержанный во Владивостоке японский консул вылетел из Приморья

РИА «Новости»: Задержанный во Владивостоке консул Японии Тацунори вылетел из Приморья

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Консул Японии Мотоки Тацунори вылетел из Приморья. Несколько дней назад его задержали сотрудники ФСБ во Владивостоке за сбор секретных сведений.

О том, что Тацунори покидает Россию рассказал РИА «Новости» руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец.

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«Покидает территорию России, как и было предписано», — привело агентство слова своего собеседника. Он подтвердил, что Тацунори вылетел из Владивостока рейсом в Москву. Уже из столицы японский консул вылетит на родину, предварительно, через Дубай, пояснил агентству знакомый с ситуацией источник.

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Мотоки Тацунори задержали с поличным при получении за деньги «сведений ограниченного распространения» о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, японский консул хотел купить информацию о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.

Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам. А самого дипломата объявили персоной нон грата. ФСБ опубликовало видео, на котором Тацунори признал вину в нарушении законодательства России.

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