Задержанный в Виндзорском замке хотел убить британскую королеву

Молодой человек 19 лет, задержанный в Британии в Виндзорском замке, заявлял о намерении лишить жизни британскую королеву Елизавету II. Об этом сообщили местные СМИ.

Тем временем Скотланд-Ярд распространил сообщение, согласно которому незваный гость замка может являться душевнобольным и требовать соответствующего лечения.

«Он был помещен в специализированное учреждение в соответствии с законом о психическом здоровье и находится под наблюдением врачей», — утверждает пресс-служба полиции государства. Также ведомство заявило о наличии у мужчины заряженного арбалета.

Правоохранители отметили, что молодого человека поймали сразу же после того, как он попал на территорию замка. Злоумышленник не успел проникнуть ни в одно здание. Членов королевской семьи сразу же были проинформированы о случившемся. Королева Елизавета II проводит эти рождественские каникулы именно в Виндзоре. Обычно она остается в поместье в Восточной Англии, но в этот раз решила провести праздник в менее традиционном месте.